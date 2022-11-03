Патрис Эвра: «Если ты настоящий фанат «Юнайтед», то я умоляю дать шанс Харри Магуайру»

В интервью для Betfair призвал болельщиков «МЮ» перестать травить Харри Магуайра.

«Если ты настоящий фанат «Юнайтед», то я умоляю дать шанс Харри Магуайру и поддержать его».

«Харри не подведет: если он провалит эту возможность, то думаю, что он покинет «МЮ». Но я уверен, что он все сможет, а команда и клуб поддержат его».

«Мы не знаем, что произойдет, возможно, Эрик тен Хаг выберет Виктора Линделефа, а не Магуайра, но даже если будет так, то Харри не должен сдаваться».

«Ему нужно ждать шанса, который он обязательно получит и тогда сможет показать, что он за игрок».

Рафаэль Варан выбыл до старта Чемпионата мира, а Магуайр вернулся в первую команду в распоряжение Эрика тен Хага.

Центральный защитник играл в паре с Лисандро Мартинесем в матче с «Вест Хэмом» (1:0) на прошлой неделе, и болельщики даже аплодировали ему после финального свистка.