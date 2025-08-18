Кафанов верит, что Сафонов может стать основным вратарем «ПСЖ»: «Матвей ни в чем не слабее Шевалье»

Виталий Кафанов считает, что Матвей Сафонов может стать основным вратарем «ПСЖ».

«Обсуждали ситуацию с вратарями в «ПСЖ ». Скажу только, что все у Матвея идет с хорошей перспективой в клубе», – сказал Кафанов .

Тренер вратарей сборной России также ответил на вопрос о том, может ли российский голкипер стать первым номером в парижском клубе после ухода Джанлуиджи Доннаруммы.

«Верю, что да. Шансов как минимум не меньше, чем в прошлом году. Скажем так, Матвей ни в чем не слабее Шевалье », – добавил 65-летний специалист.

Сафонов об адаптации в «ПСЖ»: «Классно вернуться в Париж после отпуска в России, появилось чувство, что я приехал домой. Мне нравится жизнь здесь»