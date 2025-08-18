  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кафанов верит, что Сафонов может стать основным вратарем «ПСЖ»: «Матвей ни в чем не слабее Шевалье»
Кафанов верит, что Сафонов может стать основным вратарем «ПСЖ»: «Матвей ни в чем не слабее Шевалье»

Виталий Кафанов считает, что Матвей Сафонов может стать основным вратарем «ПСЖ».

«Обсуждали ситуацию с вратарями в «ПСЖ». Скажу только, что все у Матвея идет с хорошей перспективой в клубе», – сказал Кафанов.

Тренер вратарей сборной России также ответил на вопрос о том, может ли российский голкипер стать первым номером в парижском клубе после ухода Джанлуиджи Доннаруммы. 

«Верю, что да. Шансов как минимум не меньше, чем в прошлом году. Скажем так, Матвей ни в чем не слабее Шевалье», – добавил 65-летний специалист. 

Сафонов об адаптации в «ПСЖ»: «Классно вернуться в Париж после отпуска в России, появилось чувство, что я приехал домой. Мне нравится жизнь здесь»

