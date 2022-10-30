Патрис Эвра: «МЮ» легко может проиграть «Вест Хэму»

Патрис Эвра считает, что «МЮ» может потерять очки в сегодняшнем матче с «Вест Хэмом». В интервью для Betfair бывший защитник отметил:

«Против «Юнайтед» «Вест Хэм» будет играть без страха, я жду взрывной матч».

«Игра пройдет на «Олд Траффорд» и в этом ловушка: сложно предсказать исход, потому что «Вест Хэму» терять нечего, и если «Юнайтед» выйдет на поле не с тем настроением и не будет бороться за каждый мяч, то они легко могут проиграть», - считает Эвра.

«Я бы сказал, что матч закончится ничьей. Я знаю, что «МЮ» нужны три очка после камбэка с «Челси», но «Вест Хэм» опасен, я не считаю, что «Юнайтед» легко их одолеет. Матч будет сложным».

«МЮ» не проигрывал в последних шести турах Премьер-Лиги против «Вест Хэма»: у красных дьяволов пять побед и одна ничья.

А какого результата от сегодняшнего матча ждете вы?