«Он злорадствует над бразильскими игроками»: Фред вступает в батл со Скоулзом после критики финта Антони

Говоря с ESPN Brasil о критике Пола Скоулза в адрес Антони за его финт в матче с тираспольским «Шерифом», Фред раскритиковал англичанина. «Очень раздражает, что они говорят.

Думаю, все началось с того, что мы бразильцы. У бразильцев это в крови. Так было всегда со времен Пеле: финты, дриблинг, голы, танцы, улыбка.

Поэтому я думаю, что люди должны понимать этот аспект, который у нас есть. Так что, финт Антони никого не оскорбил.

Конечно, если бы это было что-то неправильное, мы пришли бы к нему в раздевалку и поговорили. Но это никого не оскорбило. Это его игра. Я думаю, что он должен продолжать это делать.

Он делает то, что ему нравится, потому что у него есть для этого качества, он должен продолжать это делать. У нас с Каземиро нет таких качеств (смеется), поэтому мы не можем этого сделать.

Затем Фреда спросили, была ли критика Скоулза «неуместной», на что он ответил: «Думаю, да. Кроме того, как я уже говорил вам, это игроки, обладающие достаточными качествами для этого. Кто критикует... В их странах нет игроков такого уровня, которые бы так делали.