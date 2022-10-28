📸 Попало в трансляцию: милый поступок Гарначо после матча «МЮ» с «Шерифом»
Роналду переживает не самые простые времена в своей профессиональной карьере. Кажется, у Криштиану в «МЮ» все же есть поддержка, и не только в лице бывших товарищей по «Реалу».
Юный талант «красных дьяволов», Алехандро Гарначо, в матче против «Шерифа» появился в стартовом составе «Манчестер Юнайтед». Аргентинца пришел поддержать личный фан-клуб.
Но болельщики обратили внимание на другой эпизод с участием Гарначо. Алехандро был заменен на 79-й минуте встречи, но после финального свистка юноша вернулся на поле с одной целью – уйти в подтрибунку вместе с Роналду.
После матча Алехандро опубликовал в Твиттере совместное фото с Роналду, оставив такую подпись:
«Не понимаю, это реальность или я сплю».
Аргентинец и раньше публиковал подобные посты. Например, в его соцсетях есть еще одна фотография с Криштиану, подпись такая: «Величайший из всех времен. Мечтайте по-крупному, парни».
Алехандро признает величие не только Роналду, но и другой легенды футбола – Лео Месси. В коллекции Гарначо также есть совместное фото с Лионелем:
«Мечты действительно сбываются. Кумир».
Здорово, что у Алехандро есть возможность играть сразу с двумя легендами футбола.
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