📸 Попало в трансляцию: милый поступок Гарначо после матча «МЮ» с «Шерифом»

Роналду переживает не самые простые времена в своей профессиональной карьере. Кажется, у Криштиану в «МЮ» все же есть поддержка, и не только в лице бывших товарищей по «Реалу».

Юный талант «красных дьяволов», Алехандро Гарначо, в матче против «Шерифа» появился в стартовом составе «Манчестер Юнайтед». Аргентинца пришел поддержать личный фан-клуб.

Но болельщики обратили внимание на другой эпизод с участием Гарначо. Алехандро был заменен на 79-й минуте встречи, но после финального свистка юноша вернулся на поле с одной целью – уйти в подтрибунку вместе с Роналду.

После матча Алехандро опубликовал в Твиттере совместное фото с Роналду, оставив такую подпись:

«Не понимаю, это реальность или я сплю».

Аргентинец и раньше публиковал подобные посты. Например, в его соцсетях есть еще одна фотография с Криштиану, подпись такая: «Величайший из всех времен. Мечтайте по-крупному, парни».

Алехандро признает величие не только Роналду, но и другой легенды футбола – Лео Месси. В коллекции Гарначо также есть совместное фото с Лионелем:

«Мечты действительно сбываются. Кумир».

Здорово, что у Алехандро есть возможность играть сразу с двумя легендами футбола.