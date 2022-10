Гарначо вышел в старте «МЮ», а на трибунах заметили его семью и друзей. Один из них даже не смог сдержать слез

Журналист Сэм Лакхерст пришел на матч «МЮ» – «Шериф» и заметил на трибунах группу поклонников молодого игрока «Юнайтед» Алехандро Гарначо.

Гарначо сегодня вышел в старте, и, похоже, для его семьи и друзей этот день стал особенным.

«Фан-клуб Гарначо занимает видное место в вип-ложе. Похоже, четыре или пять членов семьи/друзей собрались вместе.

Один из них выглядит настолько переполненным эмоциями, что плачет. Особая ночь для них и для него».

The Garnacho fan club prominent in the directors’ box. Looks like four or five family/friends bunched together. One looks to be so overcome with emotion they’re crying. Special night for them and him #mufc pic.twitter.com/6MnCqgoRs8