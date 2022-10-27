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Суперкомпьютер оценил шансы «МЮ» на победу в Лиге Европы после вылета команд из ЛЧ

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«Манчестер Юнайтед» нужно всего одно очко в двух играх, чтобы обеспечить себе место в плей-офф Лиги Европы, но «красные дьяволы» хотят возглавить свою группу.

Если они финишируют первыми, то смогут сразу выйти в 1/8 финала, избежав двухматчевого раунда с командой, занявшей третье место в Лиге чемпионов.

Тем временем «Барселона», вылетевшая из Лиги чемпионов на этой неделе, была названа суперкомпьютером FiveThirtyEight новым фаворитом Лиги Европы.

Фавориты Лиги Европы 22/23:

1. Барселона: 23%

2. Арсенал: 15%

3. Аякс: 10%

4. «Манчестер Юнайтед»: 6%

5. Реал Сосьедад: 5%

Шансы «Манчестер Юнайтед» на победу в Лиге Европы 22/23:

1/8 финала: 64%

1/4 финала: 41%

Полуфинал: 23%

Финал: 12%

Победа: 6%

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