Суперкомпьютер оценил шансы «МЮ» на победу в Лиге Европы после вылета команд из ЛЧ

«Манчестер Юнайтед» нужно всего одно очко в двух играх, чтобы обеспечить себе место в плей-офф Лиги Европы, но «красные дьяволы» хотят возглавить свою группу.

Если они финишируют первыми, то смогут сразу выйти в 1/8 финала, избежав двухматчевого раунда с командой, занявшей третье место в Лиге чемпионов.