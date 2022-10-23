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«Это чувствовалось как поражение»: Рубен Лофтус-Чик в шоке от гола Каземиро

Рубен Лофтус-Чик Рубен Лофтус-Чик
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Футбол Футбол

После ничьей 1:1 между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» в субботу Рубен Лофтус-Чик дал комментарий клубным СМИ.

«Это была всего лишь одна из игр, но я думал, что победа у нас в кармане.

Мы хорошо защищались, и, честно говоря, я не знаю, как Каземиро так сильно пробил головой. Это чувствуется как поражение».

Игра была по большей части равной, но «Юнайтед» имел достаточно моментов, чтобы победить.

В конце концов, «красным дьяволам» пришлось спасаться после пенальти, который привез Мактомини. Каземиро сравнял счет на последних минутах. 

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