«Это чувствовалось как поражение»: Рубен Лофтус-Чик в шоке от гола Каземиро
После ничьей 1:1 между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» в субботу Рубен Лофтус-Чик дал комментарий клубным СМИ.
«Это была всего лишь одна из игр, но я думал, что победа у нас в кармане.
Мы хорошо защищались, и, честно говоря, я не знаю, как Каземиро так сильно пробил головой. Это чувствуется как поражение».
Игра была по большей части равной, но «Юнайтед» имел достаточно моментов, чтобы победить.
В конце концов, «красным дьяволам» пришлось спасаться после пенальти, который привез Мактомини. Каземиро сравнял счет на последних минутах.
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