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«Некоторые игроки становятся чувствительными»: Эвра предполагает, что игроки теряют доверие к Тен Хагу

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Патрис Эвра Патрис Эвра
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Патрис Эвра считает, что команда  теряет доверие к Эрику Тен Хагу.

«Вопрос в том, восстановился ли «Манчестер Юнайтед» после дерби», — сказал Патрис Эвра.

«Всегда сложно играть против «ирисок», это всегда трудная игра. К сожалению, я думаю, что «Эвертон» выиграет. «Юнайтед» так расстроил меня против «Манчестер Сити», они пробудили некоторые плохие воспоминания.

Достаточно ли сильна команда, чтобы восстановиться так быстро? Я не знаю».

Я думаю, что игроки немного потеряли доверие после дерби, некоторые игроки становятся чувствительными».

Эрик тен Хаг назвал свою команду «недисциплинированной» и заявил, что они «не следовали правилам» в поражении от «Сити» со счетом 3:6.

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