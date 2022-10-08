«Некоторые игроки становятся чувствительными»: Эвра предполагает, что игроки теряют доверие к Тен Хагу

«Вопрос в том, восстановился ли «Манчестер Юнайтед» после дерби», — сказал Патрис Эвра.

Патрис Эвра считает, что команда теряет доверие к Эрику Тен Хагу.

«Всегда сложно играть против «ирисок», это всегда трудная игра. К сожалению, я думаю, что «Эвертон» выиграет. «Юнайтед» так расстроил меня против «Манчестер Сити», они пробудили некоторые плохие воспоминания.

Достаточно ли сильна команда, чтобы восстановиться так быстро? Я не знаю».

Я думаю, что игроки немного потеряли доверие после дерби, некоторые игроки становятся чувствительными».