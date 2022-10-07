United Tweets
Блог

«Он всегда был инопланетянином в мире футбола, а теперь он снова на земле». Франк Лебёф объясняет трудности Криштиану Роналду

Клубы
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Франк Лебеф
Футбол Футбол

Легенда французского футбола Франк Лебеф считает, что в этом сезоне на Криштиану Роналду оказывается слишком большое давление в «МЮ». Француз уверен, что в этом причина спада формы португальца.

В беседе с ESPN FC после победы «Юнайтед» в Лиге Европы над «Омонией» Лебеф отметил, что Роналду теряет уверенность.

«Когда ты хочешь чего-то слишком сильно, то испытываешь большой стресс, это сводит тебя с ума, и в итоге ты ничего не получаешь. Я думаю, что Криштиану теряет уверенность, потому что понимает, что должен забить – он хочет этого так сильно, что в итоге ничего не получается».

«Я бы сказал, этот кризис уверенности в себе служит доказательством того, что Криштиану тоже человек. Он всегда показывал нам, что с другой планеты в футболе, а теперь вернулся на Землю. Ему нужно расслабиться и начать все заново, тогда он снова покажет свой уровень».

Криштиану пропустил предсезонку в «МЮ» и с тех пор ему трудно получить место в стартовом составе. Тен Хаг выпускал его с первых минут в АПЛ всего один раз и пять раз со скамейки запасных, но пока Криштиану так и не смог отметиться голом.

В Лиге Европы дела обстоят немного лучше: у португальца на счету гол и ассист, все три прошедших матча он начинал в стартовом составе.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные