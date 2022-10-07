«Он всегда был инопланетянином в мире футбола, а теперь он снова на земле». Франк Лебёф объясняет трудности Криштиану Роналду

Легенда французского футбола Франк Лебеф считает, что в этом сезоне на Криштиану Роналду оказывается слишком большое давление в «МЮ». Француз уверен, что в этом причина спада формы португальца.

В беседе с ESPN FC после победы «Юнайтед» в Лиге Европы над «Омонией» Лебеф отметил, что Роналду теряет уверенность.

«Когда ты хочешь чего-то слишком сильно, то испытываешь большой стресс, это сводит тебя с ума, и в итоге ты ничего не получаешь. Я думаю, что Криштиану теряет уверенность, потому что понимает, что должен забить – он хочет этого так сильно, что в итоге ничего не получается».

«Я бы сказал, этот кризис уверенности в себе служит доказательством того, что Криштиану тоже человек. Он всегда показывал нам, что с другой планеты в футболе, а теперь вернулся на Землю. Ему нужно расслабиться и начать все заново, тогда он снова покажет свой уровень».

Криштиану пропустил предсезонку в «МЮ» и с тех пор ему трудно получить место в стартовом составе. Тен Хаг выпускал его с первых минут в АПЛ всего один раз и пять раз со скамейки запасных, но пока Криштиану так и не смог отметиться голом.

В Лиге Европы дела обстоят немного лучше: у португальца на счету гол и ассист, все три прошедших матча он начинал в стартовом составе.