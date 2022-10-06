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Патрис Эвра уверен, что «МЮ» не захочет отпускать Криштиану в январе

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Патрис Эвра уверен, что Криштиану Роналду останется в «Юнайтед» и после зимнего трансферного окна.

Напомним, что Криштиану со скамейки запасных наблюдал за дерби, которое закончилось поражением «МЮ» 3-6.

Ранее сообщалось, что клуб готов отпустить Роналду в январе, но бывший защитник «красных дьяволов» Патрис Эвра уверен, что португалец никуда не уйдет и заставит Эрика тен Хага изменить свое мнение о нем.

«Мне жаль, что когда в команде есть такой игрок, как Криштиану Роналду, его не используют. Нужно сосредоточиться на том, что он лучше всего умеет - а это забивать голы. Я уверен, если он уйдет в другой клуб, то будет там забивать».

«Криштиану нужен шанс в АПЛ. Тен Хаг должен задействовать его после неудачи в дерби. В футболе все быстро происходит: уже сегодня Роналду может забить в Лиге Европы, а потом в Премьер-лиге. Если «МЮ» выиграет с ним два матча, то все изменится. Тогда мы будем говорить, что Роналду слишком важен, и его нельзя отпускать в январе».

Комментарии Эвра повеселили Джейми Каррагера, который в Twitter назвал француза и Рио Фердинанда фанатами португальца, ответив на твит Рио, в котором он предположил, что Каррагер в обиде на то, что Роналду не пожал ему руку.

«Рио, я знаю, как это работает: он - ваш приятель, поэтому у тебя, Эвра и всех остальных есть группа в WhatsApp, где Роналду просит вас высказаться и защитить его – но не будь ты его фанатом! Ты же Рио Фердинанд, черт возьми!».

Похоже, что Криштиану Роналду рискует получить еще меньше игрового времени в ближайшие пару недель, потому что Антони Марсьяль набрал форму.

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