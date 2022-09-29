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Бывший агент Ван де Бека заявил, что Донни разочаровался в «МЮ». Был неприятный инцидент с Погба

Донни ван де Бек Донни ван де Бек
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Поль Погба Поль Погба
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Бывший агент Донни ван де Бека, Гвидо Альберс, рассказал изданию Voetbal Primeur, что его клиент разочаровался в «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне:

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«Я видел, что он разочарован тем, как с ним обращались в «Манчестер Юнайтед», а он прекрасно видел то, как я пытался изменить ситуацию. Но когда ему вновь не разрешили покинуть «МЮ», я понял, что это финал. Ему пришлось соревноваться с Полем Погба, который опоздал на тренировку, просто извинился и ему разрешили играть. Его выбрали вместо парня, который тренировался по десять часов в день в течение восьми недель, чтобы показать, что он достаточно хорош. Тогда и на меня обрушилось это разочарование. Я недооценил то, как отсутствие игрового времени повлияет на него психологически. Я должен был раньше понять, чем могу ему помочь».

В январе 2022 года Ван де Бек отправился в аренду в «Эвертон» до конца сезона 2021/22.

Голландский полузащитник в этом сезоне играл под руководством своего бывшего тренера по «Аяксу», Эрика тен Хага, но Донни еще ни разу не выходил на поле в стартовом составе «красных дьяволов» в официальном матче. Сейчас у Ван де Бека травма.

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