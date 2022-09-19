«Он выходил в основе «МЮ» в трех матчах – все они закончились поражением». Даррен Бент удивлен вызовом Харри Магуайра в сборную

В интервью для talkSport Даррен Бент заявил: «Харри Магуайр никогда не подводил сборную Англии, я это понимаю, но если посмотреть на его форму в прошлом сезоне и в начале этого – его не должно быть даже рядом со сборной».

«Магуайр выходил в стартовом составе «МЮ» всего в трех матчах в этом сезоне – все они закончились поражением. Каким образом он попал в английскую национальную сборную? Если Гарет Саутгейт выбирает игроков не исходя из их формы, то зачем вообще смотреть футбол?».

«Как получилось, что Маугайр попал в состав, а центральный защитник «Арсенала» Бен Уайт – нет? Магуайр даже не играет за «МЮ».

Харри Магуайр был включен в состав сборной Англии из 28 футболистов, хотя последние пять из шести матчей «Юнайтед» в АПЛ он начинал на скамейке. 29-летний защитник остаётся ключевым игроком Гарета Саутгейта несмотря на то, что Эрик тен Хаг больше доверяет Рафаэлю Варану и Лисандро Мартинесу.