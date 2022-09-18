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«Это была их мечта»: Скоулз подшутил над Гари Невиллом, который праздновал 30-летие своего дебюта в «МЮ»

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Пол Скоулз пошутил над бывшим товарищем по команде «Манчестер Юнайтед» Гfри Невиллом, который отпраздновал 30-летие своего дебюта за «красных дьяволов».

Невилл опубликовал фотографию своего дебютного матча в Instagram с подписью: «30 лет назад мой дебют за «Манчестер Юнайтед» против «Торпедо». 16 сентября 1992 года. Если бы я умер на следующий день, я бы играл за «Юнайтед». Это была мечта».

Скоулз дал дерзкий ответ в разделе комментариев, написав: «Это была мечта болельщиков «МЮ».

Невилл сделал замечательную карьеру на «Олд Траффорд», сыграв за клуб более 600 матчей и выиграв 8 титулов премьер-лиги, 3 Кубка Англии и 2 трофея Лиги чемпионов.

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