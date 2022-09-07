«Если я скажу, что ушел из «МЮ» по другой причине, то я совру». Алекс Теллес объясняет свое решение перейти в «Севилью»

Алекс Теллес признался, что покинул «МЮ» этим летом в связи с предстоящим Чемпионатом мира.

29-летний защитник присоединился к «Севилье» и этот сезон проведет в аренде в испанском клубе. Алексу было важно получить место в основе после не очень удачных двух сезонов в «МЮ»: он сыграл за «красных дьяволов» всего 50 матчей после перехода из «Порту».

Бразилец пока не выходил в стартовом составе «Севильи» в Ла Лиге, но зато сыграл в Лиге чемпионов – его команда потерпела поражение от «МанСити» (4-0).

В интервью для TNT Sports Алекс Теллес подтвердил, что намерен играть в основном составе «Севильи», чтобы попасть на Чемпионат мира в Катаре.

«Если я скажу, что ушел из «МЮ» по другой причине, то я совру. Я очень верю в подготовку: мы все знаем, что спортсмену нужна серьезная подготовка перед таким турниром, как Чемпионат мира. Меня вызывали на последние сборы, поэтому, очевидно, мне нужно получать как можно больше игрового времени, чтобы у меня были шансы в Катаре».

«Я сосредоточен на подготовке. Я знаю, что на поездку на Мундиаль будет влиять множество факторов: очень важно, что я делаю в команде, показываю ли постоянно футбол высокого класса. Если меня вызовут, то я буду готов», - отметил бразилец.

Больше крутых новостей, материалов, продвинутой статистики и видео — в приложении «Манчестер Юнайтед»! Скачивай!