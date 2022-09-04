«Это только начало!»: Антони благодарит персонал и фанатов за свой дебют

Антони сделал наилучшее начало своей карьеры в «Манчестер Юнайтед», забив дебютный гол и одержав победу над «Арсеналом».
Вингер поделился в твиттере своей радостью после забитого дебютного гола и написал: «Приятно наконец-то познакомиться с вами, «Олд Траффорд»!»
Некоторое время спустя он также опубликовал еще одно сообщение, поблагодарив болельщиков за прием на «Олд Траффорд».
What an incredible day! A huge thanks to all MU staff and my teammates!! I’ll never forget this day! To United fans, all my affection for this reception! Let’s go for more! That´s just the beginning! 🔴⚽️ @ManUtd #Reds #United #MUFC #RedDevils pic.twitter.com/pKdHs5sAy2— Antony Santos (@antony00) September 4, 2022
«Какой невероятный день! Огромное спасибо всему персоналу «МЮ» и моим товарищам по команде! Я никогда не забуду этот день! Болельщикам «Юнайтед», вся моя любовь вам! Давайте еще. Это только начало».
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