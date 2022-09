«Это только начало!»: Антони благодарит персонал и фанатов за свой дебют

Некоторое время спустя он также опубликовал еще одно сообщение, поблагодарив болельщиков за прием на «Олд Траффорд».

What an incredible day! A huge thanks to all MU staff and my teammates!! I’ll never forget this day! To United fans, all my affection for this reception! Let’s go for more! That´s just the beginning! 🔴⚽️ @ManUtd #Reds #United #MUFC #RedDevils pic.twitter.com/pKdHs5sAy2