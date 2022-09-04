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«Это только начало!»: Антони благодарит персонал и фанатов за свой дебют

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Антони сделал наилучшее начало своей карьеры в «Манчестер Юнайтед», забив дебютный гол и одержав победу над «Арсеналом».

Вингер поделился в твиттере своей радостью после забитого дебютного гола и написал: «Приятно наконец-то познакомиться с вами, «Олд Траффорд»!»

Некоторое время спустя он также опубликовал еще одно сообщение, поблагодарив болельщиков за прием на «Олд Траффорд».

«Какой невероятный день! Огромное спасибо всему персоналу «МЮ» и моим товарищам по команде! Я никогда не забуду этот день! Болельщикам «Юнайтед», вся моя любовь вам! Давайте еще. Это только начало».

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