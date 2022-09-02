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Де Хеа посвятил сухой матч своей бабушке. Она скончалась накануне игры с «Лестером»

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В четверг «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» со счетом 1:0. Для Де Хеа этот матч был непростым, ведь перед встречей «МЮ» с «лисами» бабушка Давида скончалась.

Публично вратарь ничего не говорил о смерти своей бабушки. Он отдал дань памяти близкому человеку через социальные сети, опубликовав фото своего фантастического сейва после удара Мэддисона. Подпись к фотографии гласила:

«Этот сейв и эта победа для тебя, бабушка. Продолжай наблюдать за тем, как я летаю, где бы ты ни была». 

Некоторые футболисты поддержали Де Хеа в социальных сетях, в том числе нынешние одноклубники Давида – Алехандро Гарначо, Рафаэль Варан, Виктор Линделеф и Каземиро. Бывший игрок «МЮ» Хуан Мата и вратарь сборной Испании Аррисабалага также выразили соболезнования через соцсети.

После победы «красных дьяволов» над «Лестером» на счету Де Хеа суммарно уже 133 матча без пропущенных голов. Это рекорд «Манчестер Юнайтед» по сухим играм в АПЛ.

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