«Думаю, да»: Тен Хаг подтверждает, что Антони и Дубравка могут стать последними трансферами «МЮ» этим летом

«Между двумя клубами есть соглашение, но документы еще не оформлены, поэтому я не могу вдаваться в подробности.

«Будет ли это концом подписаний? Я думаю, для этого окна это будет конец.

«Но когда есть отличная возможность, вы должны быть всегда начеку, как топ-клуб».

Ни Антони, ни Мартин Дубравка не были официально представлены в качестве новых игроков «Манчестер Юнайтед», хотя клуб подтвердил соглашение с «Аяксом» по поводу прихода первого.