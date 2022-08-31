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«Думаю, да»: Тен Хаг подтверждает, что Антони и Дубравка могут стать последними трансферами «МЮ» этим летом

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Эрик тен Хаг высказался о трансферах "МЮ".

«Антони? Во-первых, мы должны подписать его!»

«Между двумя клубами есть соглашение, но документы еще не оформлены, поэтому я не могу вдаваться в подробности.

«Будет ли это концом подписаний? Я думаю, для этого окна это будет конец.

«Но когда есть отличная возможность, вы должны быть всегда начеку, как топ-клуб».

Ни Антони, ни Мартин Дубравка не были официально представлены в качестве новых игроков «Манчестер Юнайтед», хотя клуб подтвердил соглашение с «Аяксом» по поводу прихода первого.

Слова Тен Хага означают, что «Юнайтед» не предпримет поздней попытки подписать кого-то вроде Коди Гакпо или Пьера-Эмерика Обамеянга, которые недавно были связаны с клубом.

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