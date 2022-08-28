«В своей лучшей форме»: Фаны «Юнайтед» назвали лучшего игрока матча с «Саутгемптоном»

«Манчестер Юнайтед» одержал выездную победу в премьер-лиге над «Саутгемптоном».
«Красным дьяволам» пришлось упорно бороться, чтобы одержать победу.
«Юнайтед» был надежен в обороне, и одним игроком, который выглядел действительно впечатляюще, был Диого Далот.
Мало того, что он был хорош сзади, так еще и ассистировал Фернандешу.
Фанаты «Юнайтед» были впечатлены его работой.
«Он показывает лучшую форму, которую я когда-либо видел от него».
«Далот провел два отличных выступления. Я назвал его лучшим игроком сегодняшнего матча».
«Он в лучшей форме. Просто нужно работать над тем, чтобы кроссы были более точными».
«Надеюсь, Тен Хаг сможет превратить его в надежного правого защитника».
«Он не получает признания, как остальные трое защитников, но он заслуживает похвалы».
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