«В своей лучшей форме»: Фаны «Юнайтед» назвали лучшего игрока матча с «Саутгемптоном»

«Манчестер Юнайтед» одержал выездную победу в премьер-лиге над «Саутгемптоном».

«Красным дьяволам» пришлось упорно бороться, чтобы одержать победу.

«Юнайтед» был надежен в обороне, и одним игроком, который выглядел действительно впечатляюще, был Диого Далот.

Мало того, что он был хорош сзади, так еще и ассистировал Фернандешу.

Фанаты «Юнайтед» были впечатлены его работой.

«Он показывает лучшую форму, которую я когда-либо видел от него».

«Далот провел два отличных выступления. Я назвал его лучшим игроком сегодняшнего матча».

«Он в лучшей форме. Просто нужно работать над тем, чтобы кроссы были более точными».

«Надеюсь, Тен Хаг сможет превратить его в надежного правого защитника».