«В «Наполи» Криштиану покажет лучшее, на что способен». Мариу Руй готов приветствовать Роналду в итальянском клубе

«Наполи» - один из последних клубов, с которым связывают Криштиану Роналду. В подтверждение этих слухов, защитник итальянцев Мариу Руй «открыл двери» на стадион «Диего Армандо Марадоны» для пятикратного обладателя Золотого Мяча.

«Я отлично знаю Криштиану, он покажет лучшее, на что способен в такой атмосфере, как в «Наполи». Он может играть хорошо в любом клубе. Когда Криштиану почувствует поддержку наших болельщиков, его будет невозможно остановить. Он - легенда в Португалии, и мы, как и любая другая команда, с распростертыми объятиями готовы принять его», - говорит Руй о своем соотечественнике.

Пока Роналду не удалось перейти в европейский топ-клуб, теперь ходят слухи о том, что он может оказаться в «Наполи». По сообщениям Sky Sport, агент футболиста Жорже Мендеш работает над трансфером своего клиента.