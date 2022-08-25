Марсьяль и Каземиро в основе, Эланга – на лавке: выбираем состав «Манчестер Юнайтед» на матч против «Саутгемптона»

Вряд ли тен Хаг полностью сохранит победный состав после «Ливерпуля».

«Манчестер Юнайтед» надеется развить успех и одержать свою первую выездную победу в сезоне Премьер-лиги, когда в субботу встретится с «Саутгемптоном».

Это гарантированно не будет легкой задачей для команды Эрика тен Хага, но после победы над «Ливерпулем» они явно поверили в себя.

Скорее всего, после победы над «Ливерпулем» тренер не внесет много изменений в состав, но возможны небольшие корректировки.

Антони Марсьяль был великолепен во втором тайме против «Ливерпуля» и сейчас выглядит лучшим вариантом классической 9-ки. Он заменит Энтони Элангу.

Каземиро только наблюдал за победой «Ливерпуля» с трибун, но он должен дебютировать за «Юнайтед» и против «Сэйнтс» в роли опорного полузащитника.

Состав «Манчестер Юнайтед» против «Саутгемптона»: Де Хеа, Далот, Варан, Мартинес, Маласия, Каземиро, Эриксен, Бруно, Санчо, Рэшфорд, Марсьяль.

Согласны? Свои корректировки состава можете оставить в комментариях.