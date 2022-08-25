United Tweets
Блог

Марсьяль и Каземиро в основе, Эланга – на лавке: выбираем состав «Манчестер Юнайтед» на матч против «Саутгемптона»

Саутгемптон Саутгемптон
Клубы
Антони Марсьяль Антони Марсьяль
Каземиро Каземиро
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Вряд ли тен Хаг полностью сохранит победный состав после «Ливерпуля».

 «Манчестер Юнайтед» надеется развить успех и одержать свою первую выездную победу в сезоне Премьер-лиги, когда в субботу встретится с «Саутгемптоном».

Это гарантированно не будет легкой задачей для команды Эрика тен Хага, но после победы над «Ливерпулем» они явно поверили в себя.

Скорее всего, после победы над «Ливерпулем» тренер не внесет много изменений в состав, но возможны небольшие корректировки.

 Антони Марсьяль был великолепен во втором тайме против «Ливерпуля» и сейчас выглядит лучшим вариантом классической 9-ки. Он заменит Энтони Элангу.

Каземиро только наблюдал за победой «Ливерпуля» с трибун, но он должен дебютировать за «Юнайтед» и против «Сэйнтс» в роли опорного полузащитника.

Состав «Манчестер Юнайтед» против «Саутгемптона»: Де Хеа, Далот, Варан, Мартинес, Маласия, Каземиро, Эриксен, Бруно, Санчо, Рэшфорд, Марсьяль.

Согласны? Свои корректировки состава можете оставить в комментариях.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные