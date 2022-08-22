«Он никогда не был великим игроком»: Грэм Сунесс считает, что «МЮ» совершил ошибку, подписав Каземиро

«Манчестер Юнайтед» договорился с мадридским «Реалом» о трансфере Каземиро, игрок присоединится к «красным дьяволам» за 70 миллионов фунтов стерлингов.

Карьеру бразильца в «королевском клубе» можно назвать головокружительной, вместе с «Реалом» Каземиро выиграл множество трофеев, очевидно, в «МЮ» переходит опытный и трудолюбивый футболист.

Болельщики «красных дьяволов» довольны новичком клуба, но не все смотрят на этот трансфер столь позитивно.

Легенда «Ливерпуля», Грэм Сунесс, считает, что покупка Каземиро – большая ошибка. В интервью изданию TalkSPORT Сунесс высказал свое отношение к этому громкому трансферу:

«Каземиро играл с великими футболистами, но он сам никогда не был великим. Ему 30 лет, 60 или 70 миллионов фунтов за такого футболиста – это слишком много. Не думаю, что он может улучшить игру «Юнайтед» каким-либо образом».

Испанское издание Marca сообщает, что Каземиро будет представлен в качестве игрока «Манчестер Юнайтед» перед сегодняшним матчем против «Ливерпуля».

Согласны ли вы с мнением Сунесса?