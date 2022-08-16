«Это не я не хочу, а он не хочет». Тренер «Фенербахче» сделал забавное заявление о трансфере Криштиану Роналду из «МЮ»

Тренер турецкого «Фенербахче» Жорже Жезуш заявил, что Криштиану Роналду не переедет в турецкий клуб несмотря на их дружбу.

По контракту с «МЮ» Криштиану должен еще год провести в Манчестере, но сейчас это кажется маловероятным. Футболист просит руководство клуба отпустить его, чтобы играть в Лиге Чемпионов.

Португальца связывали с «Атлетико», «ПСЖ» и «Баварией», которые отказались от этого трансфера. Недавно появились слухи об интересе «Милана» и «Интера», но итальянские гиганты их также опровергли. Со своей стороны, Жезуш был бы рад приветствовать Криштиану в «Фенербахче».

«Да, я дружу с Роналду, но у него другие планы. Он готов играть только в топ-5 лиг. Я не знаю, куда он пойдет, но точно могу сказать, что не в «Фенербахче». И не потому, что я не хочу, а потому, что он не хочет этого», - заявил португальский специалист изданию Sabah.