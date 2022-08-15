Бывшая жена легенды «Манчестер Юнайтед» Джорджа Беста рассказала, что ее преследовал призрак футболиста в их 200-летнем доме. Что?!

Можно не беспокоиться, призраков изгнали.

Алекс Перси - бывшая стюардесса, ставшая после знакомства с Бестом одной из самых знаменитых фотомоделей Англии. Бывшая жена легенды рассказала Daily Star , что ее преследовал призрак легендарного футболиста и еще двух человек. Вдова покойной легенды «Красных дьяволов» рассказала, что она все еще чувствует присутствие Беста в своем 200-летнем доме.

Она утверждает, что не испугалась присутствия бывшей звезды «Манчестер Юнайтед», так как считала, что это просто безобидная шутка. Но присутствие двух других полтергейстов напугало ее:

«Этот дом на самом деле населен привидениями, причем давным-давно. Я жила здесь одна много лет, и призрак Джорджа всегда был здесь. Когда я спускалась вниз, там двигалась сама по себе тяжелая мебель — чтобы сдвинуть ее с места потребовалось бы минимум три человека».

Алекс рассказала как призрак легенды «Юнайтед» подшучивал над ней:

«Я чувствовала, что Джордж был безобиден, разыгрывал трюки и смеялся со мной — меня это никогда не пугало. Это было мило и даже немного любя. Затем я начал ощущать присутствие других людей, которые, как мне казалось, были гораздо более опасными.

Группа следователей приехала в прошлом году и выяснила, что в этом доме жил человек, потерявший дочь. Она утонула в колодце рядом со мной — том самом колодце, который упоминается в Книге Судного дня. Это маленькая девочка и была одним из призраков в доме. Ей было около шести лет, когда она умерла».

После того, как охотники за привидениями избавили дом от полтергейстов, Алекс утверждает, что все наладилось, и они уже не вернулись. Перед тем, как призраки были изгнаны, Бест извинился перед бывшей женой.

Бест был иконой «Манчестер Юнайтед» на протяжении всей карьеры, и многие называли покойного вингера из Северной Ирландии одним из величайших игроков всех времен.

Он провел 352 матча за «красных дьяволов», забив 137 голов и поразив болельщиков своим умением обращаться с мячом и забивать красивые голы.

Многие не помнят, но нынешний кризис «МЮ» не первый – когда-то молодой команде не помогло даже возвращение Джорджа Беста.

Но глядя на игру «МЮ» с «Брэнтфордом» кажется, что даже призрак Беста на поле не затерялся бы.