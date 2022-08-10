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Экс-нападающий «МЮ», забивший за дьяволов 59 голов, предложил свои услуги тен Хагу. Он готов играть за «Юнайтед» бесплатно

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Сейчас выступает в США, но ради «МЮ» готов на все.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед » Хавьер Эрнандес предложил играть за клуб «бесплатно», если он вернется на «Олд Траффорд».

34-летний Эрнандес провел пять лет в «Манчестер Юнайтед» под опекой легендарного сэра Алекса Фергюсона. Он забил 59 голов во всех турнирах и помог «красным дьяволам» завоевать два титула Премьер-лиги.

Изображение: Алами

Клуб из Манчестера занимает особое место в его сердце - игрок, известный как «Чичарито», настаивает на том, что он будет играть бесплатно, если вернется в «Манчестер Юнайтед».

«Если бы «Юнайтед» пришел за мной, я бы сказал: «Да, я буду играть бесплатно». Конечно, будьте уверены, я бы так и сделал», — сказал он The Mirror.

«Я хочу очень уважительно относиться к своему клубу (сейчас мексиканец выступает в МЛС в США). Я играю стабильно, и моя цель заключается в том, чтобы выиграть чемпионат с «Лос-Анджелес Гэлакси».

Если исходить из того, что Эрику тен Хагу не хватает нападающих - Криштиану Роналду хочет уйти из клуба, а Антони Марсьяль травмирован – забивной форвард бы сейчас пригодился на «Олд Траффорд».

Изображение: Алами

Эрнандес заявил, что его команда должна смириться с уходом Фергюсона.

«Юнайтед» нужно смириться с уходом сэра Алекса Фергюсона», — добавил мексиканский нападающий.

«Хотели бы мы иметь кого-то на него похожего? Да, да, да. Но сэр Алекс ушел, и это «МЮ» никогда не будет прежним. Меня не удивляет то, что произошло в «Юнайтед», потому что в сложно заменить такого тренера, который на протяжении 26 лет давал результат, как это делал сэр Алекс».

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