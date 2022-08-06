«Есть ли пункт о выкупе?»: фаны «МЮ» реагируют на игру Перейры в матче «Фулхэма» против «Ливерпуля»

«Фулхэм» отобрал очки у «Ливерпуля», сыграв вничью 2:2 в первом матче сезона АПЛ.
Андреас Перейра, перешедший в лондонскую команду из «Манчестер Юнайтед», провел очень хороший матч.
Он помогал прессинговать защитников «Ливерпуля», хорошо отдавал передачи вперед и создал несколько моментов.
Вот его статистика за игру:
24 передачи
10 передач в штрафную соперника
6 кроссов
36 касаний
Jacky Henchman: «Этот парень Андреас Перейра из «Фулхэма» выглядит хорошо. . Может быть, нам стоит попытаться подписать с ним контракт?»
Patron: «Есть ли пункт о выкупе для Андреаса Перейры?»
Yer Man: «Сегодня Андреас Перьера великолепно сыграл за «Фулхэм». Он по-прежнему держит в уме «Юнайтед», когда играет с «Ливерпулем». Он может провести отличный сезон».
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