«Есть ли пункт о выкупе?»: фаны «МЮ» реагируют на игру Перейры в матче «Фулхэма» против «Ливерпуля»

«Фулхэм» отобрал очки у «Ливерпуля», сыграв вничью 2:2 в первом матче сезона АПЛ.

Андреас Перейра, перешедший в лондонскую команду из «Манчестер Юнайтед», провел очень хороший матч.

Он помогал прессинговать защитников «Ливерпуля», хорошо отдавал передачи вперед и создал несколько моментов.

Вот его статистика за игру:

24 передачи

10 передач в штрафную соперника

6 кроссов

36 касаний

Jacky Henchman: «Этот парень Андреас Перейра из «Фулхэма» выглядит хорошо. . Может быть, нам стоит попытаться подписать с ним контракт?»

Patron: «Есть ли пункт о выкупе для Андреаса Перейры?»