Роналду покинул «Олд Траффорд» до окончания матча «МЮ» с «Райо» – болельщики «Юнайтед» в ярости

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Райо Вальекано». Криштиану Роналду, пропустивший пять предсезонных матчей «красных дьяволов», наконец появился в составе «МЮ».

Португалец, скажем прямо, не показал ничего впечатляющего, после первого тайма он был заменен на Диалло, который забил единственный гол «МЮ», а сам Роналду ушел с «Олд Траффорд» в перерыве, сразу после замены.

Один из болельщиков «красных дьяволов» опубликовал фото того, как Криштиану покидает арену:

Not even waited for the final whistle 😮‍💨 pic.twitter.com/jraOWdoPd5 — Gaz (@CantonaManc) 31 июля 2022 г.

Пока неизвестно, получил ли Роналду разрешение Эрика тен Хага, чтобы покинуть стадион до финального свистка. Зато вполне очевидно, что поведение Криштиану жутко злит болельщиков «МЮ», вот несколько комментариев фанатов:

FourFourJordan: «Если это не было одобрено Тен Хагом, Криштиану нужно полностью исключить из основного состава, пока он не найдет новый клуб. Нельзя допустить раскола в раздевалке».

Proph: «Я уже хочу, чтобы Роналду ушел, он негативно влияет на команду».

UtdJuice: «Это ужасно непрофессионально».

Jacob Jarvis: «Он жалок. Отпустите уже его, он впустую занимает место».