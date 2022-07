Роналду покинул «Олд Траффорд» до окончания матча «МЮ» с «Райо» – болельщики «Юнайтед» в ярости

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Райо Вальекано». Криштиану Роналду, пропустивший пять предсезонных матчей «красных дьяволов», наконец появился в составе «МЮ».

Португалец, скажем прямо, не показал ничего впечатляющего, после первого тайма он был заменен на Диалло, который забил единственный гол «МЮ», а сам Роналду ушел с «Олд Траффорд» в перерыве, сразу после замены.

Один из болельщиков «красных дьяволов» опубликовал фото того, как Криштиану покидает арену:

Not even waited for the final whistle 😮‍💨 pic.twitter.com/jraOWdoPd5