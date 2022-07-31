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Роналду покинул «Олд Траффорд» до окончания матча «МЮ» с «Райо» – болельщики «Юнайтед» в ярости

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Райо Вальекано». Криштиану Роналду, пропустивший пять предсезонных матчей «красных дьяволов», наконец появился в составе «МЮ».

Португалец, скажем прямо, не показал ничего впечатляющего, после первого тайма он был заменен на Диалло, который забил единственный гол «МЮ», а сам Роналду ушел с «Олд Траффорд» в перерыве, сразу после замены.    

Один из болельщиков «красных дьяволов» опубликовал фото того, как Криштиану покидает арену:

Пока неизвестно, получил ли Роналду разрешение Эрика тен Хага, чтобы покинуть стадион до финального свистка. Зато вполне очевидно, что поведение Криштиану жутко злит болельщиков «МЮ», вот несколько комментариев фанатов:

FourFourJordan: «Если это не было одобрено Тен Хагом, Криштиану нужно полностью исключить из основного состава, пока он не найдет новый клуб.  Нельзя допустить раскола в раздевалке».

Proph: «Я уже хочу, чтобы Роналду ушел, он негативно влияет на команду».

UtdJuice: «Это ужасно непрофессионально».

Jacob Jarvis: «Он жалок. Отпустите уже его, он впустую занимает место».

 

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