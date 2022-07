📹«Олд Траффорд» ликующе приветствует Роналду

Криштиану Роналду наконец сыграл за «Манчестер Юнайтед». Португалец появился в стартовом составе «красных дьяволов» в матче с «Райо Вальекано».

Несмотря на желание Криштиану покинуть «МЮ», его странные комментарии в социальных сетях и пропуск предсезонной подготовки, «Олд Траффорд» взорвался аплодисментами, когда Роналду вышел на поле.

Cristiano Ronaldo first out of the tunnel to ‘siiiu’s. Applauds from north and south stands. ❤️



pic.twitter.com/a38zCQ1wHl