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5 игроков, от которых «Манчестер Юнайтед» все еще нужно избавиться этим летом

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Алекс Теллес Алекс Теллес
Эрик Байи Эрик Байи
Фил Джонс Фил Джонс
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Донни ван де Бек Донни ван де Бек
Футбол Футбол

В это летнее трансферное окно «МЮ» уже добился хороших результатов.

Они избавились от нескольких крупных, но уже бесполезных контрактов, а также подписали ряд высококачественных игроков: Лисандро Мартинеса, Тирелла Маласию и Кристиана Эриксена, и до сих пор не закончены переговоры с полузащитником «Барселоны» Френки де Йонгом. «Красные дьяволы» также не стали продлевать контракты таких игроков, как Поль Погба, Джесси Лингард, Эдинсон Кавани, Андреас Перейра, Неманья Матич и Хуан Мата.

Но вряд ли чистка состава уже окончена. Давайте посмотрим на пятерых игроков, от которых «Манчестер Юнайтед» еще нужно избавиться этим летом.

#5 Фил Джонс

Фил Джонс в бою против Вулверхэмптона Уондерерс - Премьер-лига

Хороший вопрос, который можно задать в этот момент, звучит так: что Фил Джонс все еще делает в «Манчестер Юнайтед»? Контракт Джонса с клубом истекает в следующем году, и он больше не нужен клубу.

У «Юнайтед» очень хороший список центральных защитников, и Джонс почти не появлялся в прошлом сезоне, несмотря на то, что был в хорошей форме в течение достаточного количества времени. Он начал лишь два матча Премьер-лиги за «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2021–22.

Согласно Daily Star, Уэйн Руни, который теперь назначен менеджером команды MLS DC United, хочет подписать контракт с Джонсом. Еще неизвестно, исполнится ли желание легенды «Юнайтед», но для «красных дьяволов» нет никакого смысла держаться за Джонса.

#4 Эрик Байи

Эрик Байи в бою против «Астон Виллы» — предсезонный товарищеский матч

Эрик Байи — атлетически одаренный центральный защитник. Он превосходен в борьбе, но иногда имеет репутацию откровенно безрассудного игрока. Игрок сборной Кот-д'Ивуара также стал своего рода обузой для «Манчестер Юнайтед» из-за постоянных проблем с травмами.

Байи пропустил 57 матчей за «красных дьяволов» из-за травм за последние три сезона. Теперь, когда они подписали Лисандро Мартинеса, «Юнайтед» больше не нужен Байи. Помимо Мартинеса, в центре обороны «Юнайтед» есть Рафаэль Варан, Харри Магуайр, Виктор Линделоф, Аксель Туанзебе и Теден Менги.

По словам Джанлуки Ди Марцио, «Рома» инициировала переговоры с «Манчестер Юнайтед» по Байи. «МЮ» должны отпустить защитника этим летом.

#3 Алекс Теллес

Алекс Теллес в бою против Кристал Пэлас

Алексу Теллесу не удалось произвести должное впечатление, несмотря на то, что он активно Сульшером в постройке команды в сезоне 2021–22.

«Манчестер Юнайтед» имеет достаточную глубину на позиции левого защитника. Теперь на этой позиции у них есть Люк Шоу, Тирел Маласия, Брэндон Уильямс и Альваро Фернандес. Стоит также отметить, что Эрик тен Хаг до сих пор использовал Теллеса в качестве центрального защитника в предсезонке.

#2 Донни ван де Бек

Донни ван де Бек во время разминки перед товарищеским матчем против «Астон Виллы».

У голландца было много проблем из -за нежелания Уле Гуннара Сульшера регулярно использовать Донни ван де Бека в составе «Манчестер Юнайтед». Но во время аренды голландца в «Эвертоне» во второй половине прошлого сезона определенно казалось, что он не очень подходит для Премьер-лиги.

С тех пор Ван де Бек вернулся в «Юнайтед» и воссоединился со своим бывшим боссом о «Аяксу» Эриком тен Хагом. Ожидалось, что Тен Хаг снова сможет выжать максимум из Ван де Бека. Однако первые поптыки не были столь многообещающими. 25-летний игрок стартовал двумя выходами в основе и оба раза и показал весьма посредственную игру.

С приходом Кристиана Эриксена, который теперь является частью команды, Ван де Беку придется еще больше бороться за игровое время. «Манчестер Юнайтед» должен попытаться избавиться от него этим летом и попытаться вернуть часть тех 39 миллионов евро, которые они выложили, чтобы подписать его летом 2020 года.

#1 Криштиану Роналду

Разрешат ли Криштиану Роналду уйти этим летом?

Да, вы правильно прочитали. Обладатель награды «Игрок года» в сезоне 2021–2022, похоже, теперь потерял популярность у поклонников «Олд Траффорд». Связано это с его действиями этим летом, когда он пытался спланировать переходы в такие клубы, как «Бавария», «Челси» и «Атлетико».

Хотя Криштиану Роналду был лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне, нельзя отрицать тот факт, что он разрушил атакующую схему Сульшера. Прибытие Роналду привело к тому, что плавная атака «Манчестер Юнайтед» стала жесткой из-за отсутствия у него позиционной гибкости наверху.

«Красные дьяволы» отлично выглядели в атаке в предсезонку в отсутствие Роналду. Такие игроки, как Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Бруно Фернандеш, постоянно менялись местами и блестяще выступили в атаке.

Потеря Роналду не станет большим ударом для «Манчестер Юнайтед», и пришло время клубу начать все заново под руководством Тен Хага.

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