«Все зависит от того, какой тренер управляет командой». Донни Ван де Бек говорит о своих сложностях в «МЮ»

Полузащитник «МЮ» Донни ван де Бек прокомментировал свой непростой период на «Олд Траффорд».

Голландец присоединился к «МЮ» за 39 млн евро летом 2020 года. Несмотря на то, что он забил в своем дебютном матче против «Кристал Пэлас», Ван де Беку было сложно получить игровое время при Оле Гуннаре Сульшере.

В свой первый сезон в Англии Донни сыграл только 1456 минут за 36 матчей. В первой половине сезона 2021\22 ситуация не улучшилась. Ван де Бек получил 380 минут в 14 матчах.

Донни в январе перешел в «Эвертон» на правах аренды, провел 7 матчей за команду Лэмпарда в АПЛ и забил один гол.

Донни Ван де Бек вернулся в «МЮ» перед стартом будущего сезона. Теперь, когда у руля команды Эрик тен Хаг, с которым Донни работал в «Аяксе», болельщики надеются, что положение футболиста в «МЮ» изменится.

У самого Донни большие ожидания от предстоящего сезона, о чем он рассказал Manchester Evening News.

«Конечно, можно много говорить о футболе, но нужно уметь оставаться собой. Многое зависит от того, какой тренер управляет командой и каких футболистов предпочитает».

«Я просто каждый день стараюсь делать все, на что способен. Все могут стать лучше, и я в том числе, поэтому я всегда работаю над собой».