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Маркус Рэшфорд объясняет причину проблем «МЮ» после ухода сэра Алекса

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Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
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Маркус Рэшфорд объяснил не самые выдающиеся результаты «МЮ» отсутствием стабильности после того, как клуб покинул сэр Алекс Фергюсон в 2013 году.

«В свое время «МЮ» был очень успешен. С успехом всегда так: когда ты узнаешь его вкус, то стараешься сделать все, чтобы продлить его. Но сейчас для клуба переходный период. Добиться стабильности всегда сложно, именно поэтому у нас было столько взлетов и падений, несмотря на богатую историю «МЮ». Мы постоянно пытаемся вернуться на прежний путь, но это не происходит сходу», - говорит Рэшфорд в интервью MEN.

«После ухода сэра Алекса все изменилось…клуб упорно работал, чтобы сохранить стандарты на прежнем уровне, я думаю, они никогда не опустятся после всего, что удалось добиться при сэре Алексе».

«МЮ» не выигрывал АПЛ с 2013 года, последним трофеем клуба стала победа в Лиге Европы при Жозе Моуринью в 2017 году.

Будем надеяться, что Эрик тен Хаг сможет вернуть в «МЮ» успех.

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