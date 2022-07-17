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Энтони Эланга: «Методы Тен Хага реально действуют на «МЮ»

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Энтони Эланга Энтони Эланга
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Энтони Эланга признался, что «МЮ» уже попал под влияние методов нового тренера Эрика тен Хага и его помощников Митчелла ван дер Гага и Стива Маккларена.

Тен Хаг перебрался в «МЮ» этим летом и должен перестроить команду, занявшую в прошлом сезоне лишь шестую строчку в таблице АПЛ.

Эланга отмечает позитивные изменения под руководством голландского специалиста.

«Мы много работаем с мячом и без мяча. Мы знаем, что были в плохой форме в прошлом сезоне. Думаю, можно сказать, что мы лучше подготовлены уже сейчас: мы работаем на команду, бежим без мяча и бежим с мячом – такие элементарные вещи, как бег и прессинг очень важны. Тен Хаг привнес это в команду и должен отметить, что его методика работает».

«Влияние Эрика велико. Он наш новый тренер, поэтому нам нужно принять его философию, стиль игры и метод работы – все это нам подходит. Мы постигаем видение Эрика тренировка за тренировкой».

«Но это работа не только Эрика, но и Митча со Стивом. Они все стараются помочь нам, как команде. Мы обсуждаем детали того, как играем в обороне и у штрафной соперника, мы впитываем в себя эту информацию и, думаю, что пока все идет хорошо».

«С самого начала Эрик привнес мощную энергию, которая захлестнула команду. Мы наслаждаемся каждым матчем и каждой тренировкой, идем вперед шаг за шагом. Мы с нетерпением ждем старта сезона».

 

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