United Tweets
Блог

«Он идеально подходит». Пол Мерсон призывает «Челси» подписывать Роналду

Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Рис Джеймс Рис Джеймс
Пол Мерсон Пол Мерсон
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Бен Чилуэлл Бен Чилуэлл
Футбол Футбол

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон считает, что «Челси» нужно подписывать Криштиану Роналду у «МЮ» этим летом. Эксперт убежден, что португалец забьет множество голов и поможет клубу обойти «Ливерпуль» и «МанСити».

«Челси» не сможет завершить сезон в АПЛ выше, чем на третьем месте, если не подпишет топового нападающего. Есть игрок, который идеально подходит для этой роли – это Криштиану Роналду. Рахим Стерлинг, Калиду Кулибали и Натан Аке хороши, но они не смогут сейчас помочь «Челси», - написал Мерсон в своей колонке для  Daily Star.

«Челси» нужна помощь, потому что Хаверца нельзя однозначно назвать нападающим, на мой взгляд. Он не может гарантировать клубу 20 голов за сезон, а Роналду точно может».

Мерсон уверен, что Криштиану отлично впишется в состав «Челси» и сработается с Рисом Джеймсом и Беном Чилуэллом.

«Челси» доминирует практически в каждом матче и играет около штрафной соперника. В команде Бен Чилуэлл и Рис Джеймс, два лучших распасовщика в мире, которые могут доставить мяч в штрафную. А кто лучше всех в мире ставит финальную точку? Криштиану Роналду».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные