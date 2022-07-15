«Он идеально подходит». Пол Мерсон призывает «Челси» подписывать Роналду

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон считает, что «Челси» нужно подписывать Криштиану Роналду у «МЮ» этим летом. Эксперт убежден, что португалец забьет множество голов и поможет клубу обойти «Ливерпуль» и «МанСити».

«Челси» не сможет завершить сезон в АПЛ выше, чем на третьем месте, если не подпишет топового нападающего. Есть игрок, который идеально подходит для этой роли – это Криштиану Роналду. Рахим Стерлинг, Калиду Кулибали и Натан Аке хороши, но они не смогут сейчас помочь «Челси», - написал Мерсон в своей колонке для Daily Star.

«Челси» нужна помощь, потому что Хаверца нельзя однозначно назвать нападающим, на мой взгляд. Он не может гарантировать клубу 20 голов за сезон, а Роналду точно может».

Мерсон уверен, что Криштиану отлично впишется в состав «Челси» и сработается с Рисом Джеймсом и Беном Чилуэллом.

«Челси» доминирует практически в каждом матче и играет около штрафной соперника. В команде Бен Чилуэлл и Рис Джеймс, два лучших распасовщика в мире, которые могут доставить мяч в штрафную. А кто лучше всех в мире ставит финальную точку? Криштиану Роналду».