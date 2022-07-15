«Он лучше, чем Фред и Мактомини», — Фрэнк МакАвенни призывает «Лидс» подписать звезду «МЮ»

Бывший игрок «Вест Хэма» Фрэнк МакАвенни считает, что болельщики «Лидса» будут рады видеть в своей команде звезду «МЮ» Хуана Мату.

Мата провел в Манчестере 8 лет и этим летом ищет новый клуб. По информации испанского издания AS, «Лидс» может быть следующим пунктом назначения для Маты.

МакАвенни считает, что Хуан Мата усилит состав «Лидса» и многое даст команде.

«Когда у вас такой талант, как Мата, команде это только на руку. На мой взгляд «МЮ» был несправедлив к нему, есть ли ему, что доказывать? Да, однозначно. Будет ли он хорош в «Лидсе»? Я думаю, что для «Лидса» Мата станет отличным усилением. Он хорош с мячом, может контролировать игру, мне кажется, что он может куда больше, чем показал в «МЮ», - заявил шотландец Football Insider.

«Я считаю, что Мата до сих пор достаточно хорош и для «МЮ» и, уж, конечно, более чем хорош для «Лидса». В «МЮ» ему давали мало игрового времени, но я бы ставил его в «основу».

«Мата точно лучше Фреда или Макомини. Когда он выходил на поле, то все делал правильно, но потом снова оказывался на скамейке. Думаю, болельщики «Лидса» полюбят его, такой игрок, как Мата даст им новую надежду».