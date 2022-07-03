Подслушали: что помощник Тен Хага сказал Ван де Беку на тренировке

Помощник главного тренера «Манчестер Юнайтед» Митчелл ван дер Гааг похвалил Донни ван де Бека во время недавней тренировки.

Голландский полузащитник участвовал в одном из упражнений на тренировке и своей быстрой передачей под прессингом покорил тренера.

Слышно было, как Ван дер Гааг говорил ему: «Да, Донни. Хорошая работа. Хорошая работа, Донни!»

Донни, кажется, очень усердно работает на тренировках, чтобы стать основной частью команды Эрика тен Хага в следующем сезоне.