Почему его игнорируют? Игроки «МЮ» не хотят пасовать на Ван де Бека

Видео с YouTube-канала «12th Man» стало популярным, набрав 1,8 миллиона просмотров.
Это видео - подборка, сколько раз Донни ван де Бека игнорировали его товарищи по команде в прошлом сезоне.
Видео включает в себя множество случаев, когда Ван де Бек открыт и находится в хороших позициях для приема, но никогда не получает мяч.
Взгляните на несколько примеров ниже:
Донни открыт и находится в хорошей позиции, но мяч передается Бруну Фернандешу, который в итоге неудачно бьет по воротам.
Донни снова открыт, но Мактомини игнорирует его.
Донни смотрит на Фреда, хочет получить мяч, но бразилец пасует Магуайру. Центральный защитник бросается вперед, оставляя дыру сзади.
Почему его всегда игнорируют?
Комментарии