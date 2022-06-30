Почему его игнорируют? Игроки «МЮ» не хотят пасовать на Ван де Бека

Это видео - подборка, сколько раз Донни ван де Бека игнорировали его товарищи по команде в прошлом сезоне.

Видео включает в себя множество случаев, когда Ван де Бек открыт и находится в хороших позициях для приема, но никогда не получает мяч.

Взгляните на несколько примеров ниже:

Донни открыт и находится в хорошей позиции, но мяч передается Бруну Фернандешу, который в итоге неудачно бьет по воротам.

Донни снова открыт, но Мактомини игнорирует его.