Сын Бекхэма Ромео - уже миллионер, он богаче даже старшего брата: все благодаря контракту с Puma

В декабре он подписал контракт на 1,2 миллиона фунтов стерлингов и стал новым лицом Puma. Выгодные сделки такого уровня — обычное дело в семье Бекхэмов: Дэвид подписал пожизненный контракт с Adidas еще в 2003 году.

Источник сообщил The Sun: «Ромео заплатили 1,2 млн фунтов стерлингов за то, что он стал новым лицом Puma. Сейчас он самый богатый сын из семейства Бекхэмов и, как и его отец, находится на пути к суперзвезде.

Ромео очень трудолюбив, и, помимо того, что стремится к успеху на поле, играя за «Форт-Лодердейл», резервную команду клуба Дэвида «Интер Майами», он также делает себе имя среди рекламодателей.