Сын Бекхэма Ромео - уже миллионер, он богаче даже старшего брата: все благодаря контракту с Puma

Ромео Бекхэм — самый богатый из детей Дэвида Бекхэма благодаря долгосрочному спонсорскому соглашению с Puma.
19-летний футболист сейчас играет за «Интер Майами 2», который является резервной командой франшизы отца Дэвида.
В декабре он подписал контракт на 1,2 миллиона фунтов стерлингов и стал новым лицом Puma. Выгодные сделки такого уровня — обычное дело в семье Бекхэмов: Дэвид подписал пожизненный контракт с Adidas еще в 2003 году.
Источник сообщил The Sun: «Ромео заплатили 1,2 млн фунтов стерлингов за то, что он стал новым лицом Puma. Сейчас он самый богатый сын из семейства Бекхэмов и, как и его отец, находится на пути к суперзвезде.
Ромео очень трудолюбив, и, помимо того, что стремится к успеху на поле, играя за «Форт-Лодердейл», резервную команду клуба Дэвида «Интер Майами», он также делает себе имя среди рекламодателей.
Точно так же, как Дэвид работает с Adidas более 20 лет, вполне вероятно, что Ромео сделает то же самое с Puma. Он молод и идеально подходит для их целевой аудитории, поэтому для Puma он стоил каждой копейки.
«Это всего лишь первая из крупных коммерческих сделок Ромео за пределами поля в его новой карьере профессионального футболиста".
Другие модные бренды тоже обратились к Ромео, включая Yves Saint Laurent. Он обогнал старшего брата Бруклина как самого богатого потомка Бекхэма, имея собственный капитал в 3,7 миллиона фунтов стерлингов.
Он дебютировал в «Интер Майами 2» еще в сентябре. Кстати, играл на правом фланге, как и его отец когда-то.
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