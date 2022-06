Снято на камеру: Рой Кин ругает 18-летнего Криштиану Роналду за то, что тот не смог сконцентрироваться на тренировке

Рой Кин установил высокие стандарты на тренировках «МЮ», и юный Криштиану Роналду скоро осознал насколько серьезны требования Кина.

Бывший капитан «МЮ» ожидал только полной самоотдачи от товарищей по команде. При Кине футболисты приходили на тренировку за пару часов до начала.

«Он был очень влиятелен, если ты занизишь стандарты, то получишь от него», – вспоминал Квинтон Форчун в недавнем интервью.

«Кин не просто присматривал за соблюдением стандартов качества, он сам их устанавливал. Он мог разглагольствовать, а потом переходить от слова к делу. Он был неумолим. Я бы хотел, чтобы люди увидели, как много этот парень тренировался».

Кин был непреклонен. Даже юный Криштиану Роналду, который попал в «МЮ» за 12 млн фунтов из «Спортинга», получил нагоняй.

В сети появилось видео от 2003 года, 18-летний Криштиану был недостаточно сконцентрирован на тренировке. На записи видно, что португалец не смог отыграться, и в результате противник забил голкиперу Тиму Ховарду. «Криштиану, давай!» — воскликнул Кин.

Бывший защитник «МЮ» Квинтон Форчун вспоминает негласное правило:

«С первого дня было понятно, что на тренировках нужно быть начеку. Если ты не в форме, то кто-то займет твое место. Все просто. Если тренировка начинался в 10.15, то я думал: «Ок, я нужно приехать в 9, а то и в 8 утра. Гари и Фил Невилл, Криштиану, Рой Кин – все эти парни так делали, это было естественно».

«Мы воспринимали каждую тренировку, как наш последний шанс проявить себя. Потом это вошло в привычку».

Great footage from the encyclopaedic @utd_clips of Keane berating an 18-year-old Ronaldo for failing to track back in training. Ronaldo was inside United’s own area mucking in as they held onto leads last season #mufc pic.twitter.com/k0dBBUI274