Эланга пока не попадает в основу «МЮ» и решил сосредоточиться на прыжках в высоту. Почти побил мировой рекорд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга был близок к тому, чтобы побить рекорд по самому высокому в мире прыжку.

20-летний игрок сборной Швеции, сыгравший 32 матча за клуб и сборную в прошлом сезоне, стремится продолжить свой прорывный год на «Олд Траффорд» — и уже усердно работает в межсезонье.

На одной из последних тренировок продукт академии «МЮ» сумел установить личный рекорд в 63 дюйма (160 сантиметров) в прыжке на ящик.

«Знаете что? Честно говоря, в молодежной команде я не особо высоко прыгал и забивал немного голов головой, Том Джойс мне очень помог. Мы много работали над прыжками и другими аспектами моей игры».

Текущий мировой рекорд Гиннеса по самому высокому прыжку с места составляет 67 дюймов — результат, установленный 25-летним личным тренером Крисом Спеллом из США.