Сын Руни разрывает в академии «МЮ». Забил 56 голов за сезон, похоронил «Ливерпуль», отец гордится

Но Уэйн не единственный человек в его семье, который является смертельным бомбардиром.

Кай забил 56 голов за команду «МЮ» до 12 лет в прошлом сезоне, а также отдал 28 результативных передач своим товарищам по команде.

Он забил четыре гола в матче с «Ливерпулем» в октябре прошлого года, а несколько месяцев спустя Руни забил шикарный гол в манчестерском дерби.

Kai Rooney vs Man City 🎯 pic.twitter.com/fLXYXFFaxQ — utdreport Academy (@utdreportAcad) April 3, 2022

Уэйн Руни сказал, что стал «гордым отцом» после того, как его сын подписал контракт с его бывшим клубом.

«Он усердно работал. Он приехал с нами в Штаты, чтобы продолжить заниматься футболом», — сказал Руни в декабре.