Сын Руни разрывает в академии «МЮ». Забил 56 голов за сезон, похоронил «Ливерпуль», отец гордится

Многие болельщики «Юнайтед» считают Уэйна Руни величайшим игроком в истории клуба.
Руни выиграл пять титулов АПЛ, одну Лигу чемпионов, один Кубок Англии и четыре Кубка Лиги. Руни был капитаном «МЮ» в течение нескольких лет. Руни – лучший бомбардир «МЮ» за всю историю, он забил 253 гола за 13 лет в клубе.
Но Уэйн не единственный человек в его семье, который является смертельным бомбардиром.
За академию «Юнайтед» сейчас играет 12-летний сын Руни Кай, он провел безумный сезон 21/22.
Кай забил 56 голов за команду «МЮ» до 12 лет в прошлом сезоне, а также отдал 28 результативных передач своим товарищам по команде.
Он забил четыре гола в матче с «Ливерпулем» в октябре прошлого года, а несколько месяцев спустя Руни забил шикарный гол в манчестерском дерби.
Kai Rooney vs Man City 🎯 pic.twitter.com/fLXYXFFaxQ— utdreport Academy (@utdreportAcad) April 3, 2022
Уэйн Руни сказал, что стал «гордым отцом» после того, как его сын подписал контракт с его бывшим клубом.
«Он усердно работал. Он приехал с нами в Штаты, чтобы продолжить заниматься футболом», — сказал Руни в декабре.
«Он был на просмотре в «Манчестер Юнайтед» и произвел впечатление на тренеров. Я рад за него. У него были другие варианты, другие клубы, в которые он мог перейти. Но он решил, что хочет подписать контракт с «Юнайтед», так что это было его решение, а не мое».
From the BSC Archives! Two great goals from Kai Rooney while he was playing with our Academy team during the 2018-2019 season under coach Eric Tin! Best of luck at @ManUtd, Kai! We know you are going to do great! @WayneRooney ! pic.twitter.com/kzptTZqOQF— @bethesdascnews (@bethesdascnews) December 19, 2020
Возможно, скоро мы увидим в основе «МЮ» нового Руни.
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