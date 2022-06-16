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Сын Руни разрывает в академии «МЮ». Забил 56 голов за сезон, похоронил «Ливерпуль», отец гордится

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Уэйн Руни Уэйн Руни
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Многие болельщики «Юнайтед» считают Уэйна Руни величайшим игроком в истории клуба.

Руни  выиграл пять титулов АПЛ, одну Лигу чемпионов, один Кубок Англии и четыре Кубка Лиги. Руни был капитаном «МЮ» в течение нескольких лет. Руни – лучший бомбардир «МЮ» за всю историю, он забил 253 гола за 13 лет в клубе.

Но Уэйн не единственный человек в его семье, который является смертельным бомбардиром.

За академию «Юнайтед» сейчас играет 12-летний сын Руни Кай, он провел безумный сезон 21/22.

Кай забил 56 голов за команду «МЮ» до 12 лет в прошлом сезоне, а также отдал 28 результативных передач своим товарищам по команде.

Он забил четыре гола в матче с «Ливерпулем» в октябре прошлого года, а несколько месяцев спустя Руни забил шикарный гол в манчестерском дерби.

Уэйн Руни  сказал, что стал «гордым отцом» после того, как его сын подписал контракт с его бывшим клубом.

«Он усердно работал. Он приехал с нами в Штаты, чтобы продолжить заниматься футболом», — сказал Руни в декабре.

«Он был на просмотре в «Манчестер Юнайтед» и произвел впечатление на тренеров. Я рад за него. У него были другие варианты, другие клубы, в которые он мог перейти. Но он решил, что хочет подписать контракт с «Юнайтед», так что это было его решение, а не мое».

Возможно, скоро мы увидим в основе «МЮ» нового Руни.

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