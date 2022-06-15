Эланга и еще один игрок «МЮ» номинированы на премию Golden Boy

Два игрока «МЮ» попали в топ-100 претендентов на престижную награду Golden Boy.

Амад Диалло и Энтони Эланга представляют «МЮ» в числе номинантов на награду по итогам сезона.

Приз лучшему футболисту до 21 года, выступающему в европейском чемпионате вручается итальянским изданием Tuttosport.

10 нападающих АПЛ попали в топ-100 претендентов:

Харви Эллиотт («Ливерпуль»)

Фабиу Карвалью («Ливерпуль»)

Энтони Эланга («МЮ»)

Амад Диалло («МЮ»)

Фабиу Силва («Вулверхэмптон»)

Ки-Яна Хувер («Вулверхэмптон»)

Пап Сарр («Тоттенхэм»)

Иан Коуту («МанСити»)

Кацпер Козловский («Брайтон»)

Джо Гелхардт («Лидс»)