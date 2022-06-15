Эланга и еще один игрок «МЮ» номинированы на премию Golden Boy

Два игрока «МЮ» попали в топ-100 претендентов на престижную награду Golden Boy.
Амад Диалло и Энтони Эланга представляют «МЮ» в числе номинантов на награду по итогам сезона.
Приз лучшему футболисту до 21 года, выступающему в европейском чемпионате вручается итальянским изданием Tuttosport.
10 нападающих АПЛ попали в топ-100 претендентов:
Харви Эллиотт («Ливерпуль»)
Фабиу Карвалью («Ливерпуль»)
Энтони Эланга («МЮ»)
Амад Диалло («МЮ»)
Фабиу Силва («Вулверхэмптон»)
Ки-Яна Хувер («Вулверхэмптон»)
Пап Сарр («Тоттенхэм»)
Иан Коуту («МанСити»)
Кацпер Козловский («Брайтон»)
Джо Гелхардт («Лидс»)
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