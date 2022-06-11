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«Легенда, фокусник, наставник и настоящий друг». Бруну написал сообщение Мате после его ухода из «МЮ»

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На прошлой неделе «МЮ» официально подтвердил, что Хуан Мата покинет клуб по истечении срока его контракта 30 июня в конце этого месяца.

Мата провел в «МЮ» восемь с половиной лет, а вчера, 10 июня, попрощался с болельщиками.

Бруну Фернандеш отдал дань уважения испанцу в соц сетях:

«Легенда, фокусник, наставник и настоящий друг. 

Мне очень повезло, что я нашел кого-то, у кого смог учиться в начале своего пути в «МЮ» и в АПЛ. Для меня было удовольствием играть вместе с тобой, но еще более круто было иметь такого друга.

Я хочу пожелать тебе всего наилучшего в будущем, ты заслуживаешь не меньше, чем самое лучшее. Это не прощальное письмо, потому что ты знаешь, что должен вернуться и выпить капучино с круассанами с друзьями. Легенда», – написал Бруну.

В январе 2014 года «Юнайтед» подписал Мату из «Челси» за рекордные на тот момент для клуба 37,1 миллиона фунтов стерлингов. Испанец выиграл 3 трофея – Кубок Англии 2016 года, Кубок Лиги и Лигу Европу в 2017 году.

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