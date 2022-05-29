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Эланга близок к мировому рекорду

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Энтони Эланга Энтони Эланга
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Энтони Эланга установил новый личный рекорд в прыжках на тумбу и остановился в шаге от мирового рекорда, зафиксированного в книге рекордов Гиннесса. 

Во время личных занятий с тренером по физподготовке Томом Джойсом Эланга запрыгнул на высоту в 160 сантиметров, тогда как мировой рекорд, установленный Крисом Спеллом в США, составляет 170 сантиметров. 

При этом Спелл установил этот рекорд лишь в 2021 году, а ранее лучший показатель равнялся 165 сантиметрам.

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