Теллеса и Межбри пришлось разнимать во время драки на тренировочной базе

Были раскрыты личности двух игроков «Манчестер Юнайтед», участвовавших в ожесточенном столкновении на тренировочной площадке.

The Sun заявила, что инцидент шокировал команду, и Ральфу Рангнику пришлось вмешаться и разнять игроков.

А теперь, как сообщает Daily Mail, зачинщиками были Алекс Теллес и Аннибаль Межбри. Инцидент произошел после поражения от «Брайтона» со счетом 4:0 в начале этого месяца.

В то время как Межбри известен своим огненным темпераментом, Теллес кажется спокойным и собранным.

Причина столкновения неизвестна, но примечательно, что оба игрока были частью команды, которая проиграла «Кристал Пэлас» со счетом 1: 0 в последнем туре.

В результате «Юнайтед» набрал всего 58 очков в 38 играх — это самый низкий результат за всю историю команды в АПЛ.