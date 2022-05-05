Харри Магуайр и Аарон Ван-Биссака вернулись к тренировкам перед матчем с «Брайтоном»

«Манчестер Юнайтед» приветствовал Гарри Магуайра и Аарона Ван-Биссаку на тренировке перед игрой с «Брайтоном» в эти выходные.

Дуэт защитников выбыл из строя из-за травм, и оба пропустили победу над «Брентфордом». Теперь, когда они снова в строю, еще неизвестно, получат ли они шанс против «Брайтона» в субботу.

Диогу Далот, Виктор Линделоф, Рафаэль Варан и Алекс Теллес выходили в «основе» против «Брентфорда» и помогли сохранить ворота сухими.

Между тем, ожидается, что Люк Шоу пропустит последние две игры в сезоне, как и Поль Погба.