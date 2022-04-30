Стало известно как отреагировала раздевалка «МЮ» на поражение от «Арсенала» со счетом 3:1

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Арсеналу» со счетом 3:1 в Премьер-лиге, после чего последовала ничья 1:1 с «Челси».

Сейчас «красные дьяволы» занимают шестое место в турнирной таблице, и в этом сезоне у них осталось три игры. Это существенно снижает шансы сократить разрыв в пять очков с «Арсеналом», идущим четвертым.

А согласно The Athletic, Ральф Рангник не сказал игрокам ни слова после поражения от «Арсенала».

Команда также должна была провести восстановительную тренировку в эту пятницу после ничьей с «Челси». Однако Рангник отменил ее и дал игрокам выходной.

The Athletic также понимает, что, поскольку этим летом ожидается уход нескольких игроков, настроение в раздевалке далеко ухудшается с каждым результатом.

Между тем, Рангник приступит к своим обязанностям консультанта в конце этого сезона, а также будет работать тренером национальной сборной Австрии.

Эрик тен Хаг официально возглавит предсезонную подготовку и примет важные решения в летнее окно..