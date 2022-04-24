Алан Ширер: «Непонятно, чем «Юнайтед» занимается на тренировках»

После очередного поражения «Манчестер Юнайтед» Алан Ширер задался вопросом о том, чему Ральф Рангник и его штаб учат игроков на тренировках.

В субботу «красные дьяволы» потерпели поражение от «Арсенала» со счетом 3-1, пропустив голы от Нуну Тавариша, Букайо Саки и Гранита Джаки.

«Юнайтед» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице с шестиочковым отставанием от четвертого места, и, по мнению Ширера, в матче с «канонирами» команда не показала абсолютно никакой реакции на разгромное поражение от «Ливерпуля».

«Они разгромно проиграли «Ливерпулю», изменили состав – оставили Харри Магуайра на скамейке – поэтому мне казалось, что будет какой-то ответ, хотя бы в первые 20-30 минут, а его не было», - сказал Ширер.

«За три минуты они допустили три серьезные ошибки: одну Варан и Теллес, и еще одну, когда Далот упустил Тавариша».

«Не было никакого прессинга, никакой организации, понимание того, когда и как нужно прессинговать, в этой команде на нуле, вероятно, потому что они не знают, как это делать, и не работают над этим на тренировках».

«Они не знают, как и когда это нужно делать… непонятно, чем они занимаются на тренировках, потому что нет ощущения, что они там учатся прессинговать».

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