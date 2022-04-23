Кто из игроков «МЮ» уничтожил больше всего атак «Арсенала»: посмотрим статистику

Во время поражения от «Арсенала» со счетом 3:1 ни Виктор Линделёф, ни Рафаэль Варан не сделали ни одного подката.

К его чести, Варан сделал восемь выносов мяча и один раз перехватил мяч, но больше всего атак «Арсенала» уничтожил Диогу Далот.

По данным WhoScored, португальский защитник сделал три подката, один вынос и заблокировал один удар — лучший результат среди своих товарищей по команде.

У Алекса Теллеса была не лучшая игра, но даже он сделал два подката и дважды перехватил мяч.

Отсутствие Харри Магуайра не имело большого значения для «Манчестер Юнайтед», что показывает, что проблема не только в капитане.