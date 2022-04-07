Стало известно сколько зарабатывает сэр Алекс Фергюсон спустя 9 лет после ухода из «МЮ»

По данным The Sun, сэр Алекс Фергюсон зарабатывает примерно 235 000 фунтов в неделю через девять лет после ухода из «Манчестер Юнайтед».

Ферги, которого мы все любим, является послом клуба, а также членом правления.

Будучи послом клуба, он зарабатывает 2 миллиона фунтов в год всего за 20 дней работы.

Это еще не все - сэр Алекс также зарабатывает деньги за счет своих инвестиций, книг и публичных выступлений.

Ему принадлежит ACF Sports Promotions — компания, стоимость которой оценивается более чем в 40 миллионов фунтов. А в 2021 году активы легенды «Олд Траффорд» выросли с 17,5 до 26 миллионов фунтов стерлингов.