Мата ответил на вопрос о его будущем

Хаун Мата заявил, что он намерен продолжать играть в футбол после окончания этого сезона.

Испанскому футболисту в этом месяце исполнится 34 года, а его контракт с «Юнайтед», который был продлен на один сезон прошлым летом, заканчивается в июне.

Но Мата пока не намерен завершать игровую карьеру, как и благотворительную работу в рамках созданного им проекта Common Goal.

«Конечно, я буду участвовать в Common Goal, потому что эта деятельность выходит за рамки футбола», - сказал Мата.

«Она будет продолжаться намного дольше, она останется и когда я прекращу играть в футбол, и когда другие участники прекратят, но я на сто процентов намерен продолжать играть».

«В этом сезоне я играл не так много, как мне бы хотелось, и мне очень не хватало футбола».

«Я получаю удовольствие от тренировок с товарищами по команде, и я очень хочу показать, что я могу наслаждаться игрой и давать что-то команде».

«Мне этого не хватает, у меня есть страсть и желание продолжать наслаждаться футболом».

«Моя мечта сбылась, когда я стал профессиональным футболистом, поэтому я хочу продолжать играть как можно дольше, и, если честно, я чувствую себя хорошо и физически, и психологически».